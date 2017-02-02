Дайджест
Трамп призвал «бросить свежий взгляд» на внешнюю политику
2 февраль 2017 (12:48)
Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии приведения к присяге нового госсекретаря Рекса Тиллерсона в Белом доме призвал бросить свежий взгляд на внешнюю политику. Об этом сообщает РИА Новости.
«Настало время бросить свежий взгляд, на внешнюю политику, на события вокруг», — заявил американский лидер, выразив уверенность в возможности «достичь мира и стабильности в это сложное время». Он также признал, что все «страны имеют право защищать свои интересы».
По словам американского лидера, США «должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность». При этом он признал, что зачастую в этом процессе «мы находимся в ловушке насилия и войны». В этой связи он отметил «важность укрепления существующих и создания новых альянсов Соединенными Штатами для расширения американских стратегических интересов и безопасности».
«Настало время бросить свежий взгляд, на внешнюю политику, на события вокруг», — заявил американский лидер, выразив уверенность в возможности «достичь мира и стабильности в это сложное время». Он также признал, что все «страны имеют право защищать свои интересы».
По словам американского лидера, США «должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность». При этом он признал, что зачастую в этом процессе «мы находимся в ловушке насилия и войны». В этой связи он отметил «важность укрепления существующих и создания новых альянсов Соединенными Штатами для расширения американских стратегических интересов и безопасности».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Дочь Трампа может получить работу в Белом доме
- Трамп раскритиковал политику «единого Китая»
- Трамп раскритиковал экономическую политику Китая
- Трамп допустил признание Крыма российской территорией
- Барак Обама готов давать советы, как бросить курить
Loading...