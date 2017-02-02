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Трамп призвал «бросить свежий взгляд» на внешнюю политику

Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии приведения к присяге нового госсекретаря Рекса Тиллерсона в Белом доме призвал бросить свежий взгляд на внешнюю политику. Об этом сообщает РИА Новости.



«Настало время бросить свежий взгляд, на внешнюю политику, на события вокруг», — заявил американский лидер, выразив уверенность в возможности «достичь мира и стабильности в это сложное время». Он также признал, что все «страны имеют право защищать свои интересы».



По словам американского лидера, США «должны во внешней политике укреплять стабильность и безопасность». При этом он признал, что зачастую в этом процессе «мы находимся в ловушке насилия и войны». В этой связи он отметил «важность укрепления существующих и создания новых альянсов Соединенными Штатами для расширения американских стратегических интересов и безопасности».

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