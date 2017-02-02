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Футболист «Ливерпуля» лишился водительских прав

Бразильский футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино на год лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ESPN.



25-летнего бразильца задержали в канун католического Рождества, 24 декабря. Он прошел тест, после чего его обвинили в вождении в состоянии алкогольного опьянения.



«Прошу прощения у клуба, тренера, моих товарищей по команде и болельщиков за данную ситуацию сказал Фирмино. То, что я сделал, было неправильно и является плохим примером», — заявил Фирмино.

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