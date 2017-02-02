Кризис

В конце 2016 года прожиточный минимум в России снизился на 2%

Прожиточный минимум в IV квартале 2016 года снизился на 2% в сравнении с показателями III квартала. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление замдиректора департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда РФ Наталии Антоновой.



В конце декабря зампред правительства РФ Ольга Голодец заявила, что одной из главных целей правительства в 2017 году станет доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума. С 1 июля 2017 года МРОТ будет повышен на 4% — до 7,8 тыс. руб. По последним данным Росстата, величина прожиточного минимума за III квартал в целом по РФ составила 9,8 тыс. руб.



«По нашим расчетам, на душу населения величина прожиточного минимума в РФ составила 9 тыс. 691 руб., в том числе для трудоспособного населения — 10 466 руб., для пенсионеров — 8 тыс. руб., для детей — 9 тыс. 434 руб. По сравнению с третьим кварталом 2016 года в четвертом квартале величина прожиточного минимума у нас уменьшилась: на душу населения и для трудоспособного населения — на 2%, для пенсионеров — на 1,7%, для детей — на 2,4%», — сказала Н. Антонова.



Она отметила, что для исчисления величины прожиточного минимума рассчитывается стоимость определенного набора продуктов, и снижение размера минимума связано с уменьшением стоимости сезонной плодоовощной продукции.



«Если суммировать величину прожиточного минимума по кварталам за весь 2016 год и соотнести с прожиточным минимумом за весь 2015 год, величина прожиточного минимума выросла на 1,3%», — пояснила чиновница.

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