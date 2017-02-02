Новости дня
ФТС ликвидирует два таможенных поста Екатеринбургской таможни
2 февраль 2017 (12:41)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Федеральной таможенной службой (ФТС) России принято решение о ликвидации с 20 апреля 2017 года ряда таможенных постов Уральского таможенного управления.
«В регионе деятельности Екатеринбургской таможни будут ликвидированы два таможенных поста: Алапаевский (г. Алапаевск) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) (г. Нижний Тагил)», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни.
В настоящее время в данных городах по адресам и идентичному графику работы ликвидируемых таможенных постов функционируют в Алапаевске — отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ирбитского таможенного поста, а в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский таможенный пост.
«В регионе деятельности Екатеринбургской таможни будут ликвидированы два таможенных поста: Алапаевский (г. Алапаевск) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) (г. Нижний Тагил)», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни.
В настоящее время в данных городах по адресам и идентичному графику работы ликвидируемых таможенных постов функционируют в Алапаевске — отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ирбитского таможенного поста, а в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский таможенный пост.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Назначен новый начальник екатеринбургского таможенного поста «Малахит»
- Начальником Нижнетагильской таможни назначен Константин Коптелов
- В 2010 году планируются к ликвидации часть таможенных постов в Челябинской, Курганской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском автономном округе
- Отдел таможенного оформления и таможенного контроля Асбестовского таможенного поста Екатеринбургской таможни ликвидирован
- Начальником Екатеринбургского железнодорожного таможенного поста Екатеринбургской таможни назначен Иван Борисов
Loading...