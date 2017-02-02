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ФТС ликвидирует два таможенных поста Екатеринбургской таможни

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Федеральной таможенной службой (ФТС) России принято решение о ликвидации с 20 апреля 2017 года ряда таможенных постов Уральского таможенного управления.



«В регионе деятельности Екатеринбургской таможни будут ликвидированы два таможенных поста: Алапаевский (г. Алапаевск) и Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) (г. Нижний Тагил)», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни.



В настоящее время в данных городах по адресам и идентичному графику работы ликвидируемых таможенных постов функционируют в Алапаевске — отдел таможенного оформления и таможенного контроля Ирбитского таможенного поста, а в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский таможенный пост.

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