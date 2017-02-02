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Свердловская область в 2017 году получит на строительство автодорог из федерального бюджета еще 910 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Бюджет Свердловской области в 2017 году в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» получит из федеральной казны 910 млн руб. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.



Средства будут направлены на реализацию крупных проектов. Так, 460 млн руб. пойдут на строительство южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), 450 млн руб. — на строительство автодороги «Карпинск — Кытлым».



Отметим, что ранее правительство РФ выделило Свердловской области 1,2 млрд руб. на модернизацию городской и пригородной дорожной сети в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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