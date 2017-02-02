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На «Уралвагонзаводе» утвердили годовой план противопожарных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. На головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) утвердили план мероприятий на 2017 год по оснащению подразделений средствами пожаротушения и пожарно-техническим оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба завода.



«Данная работа носит системный характер и проводится в целях дальнейшего улучшения противопожарного состояния объектов защиты головного предприятия корпорации УВЗ, а также в рамках выполнения мероприятий предписаний государственного пожарного надзора», — говорится в сообщении.



Так, в текущем году на «Уралвагонзаводе» запланированы работы по монтажу систем противопожарной автоматики и охранно-пожарной сигнализации в 30 различных подразделениях. В перечень резервного пожарно-технического оборудования огнетушащих веществ вошли огнетушители, пожарные рукава и другие средства пожаротушения.



В 2016 году в этом направлении был выполнен большой объем работ. Осуществлен монтаж автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения на 8 объектах. В соответствии с утвержденным графиком и согласно регламентам проводилось техническое обслуживание уже имеющихся 438 установок с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.



«В полном объеме для подразделений были закуплены первичные средства пожаротушения и огнетушащие вещества. Произведены работы по техническому обслуживанию, ремонту и перезарядке огнетушителей зарядной станцией отдела обеспечения. В соответствии с предписанием Госпожнадзора в зданиях, сооружениях цехов и отделов установлены противопожарные двери в количестве 115 штук. Проведено испытание наружных пожарных лестниц. Параводоканализационным цехом № 2 произведен ремонт наружного производственно-пожарного водопровода, оборудования насосных станций, заменено 4 пожарных гидранта», — сообщили в УВЗ.

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