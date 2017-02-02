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Магазин «Юмакс» в Екатеринбурге выставлен на торги с дисконтом в 32%
2 февраль 2017 (11:16)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. В Екатеринбурге на торги в виде публичного предложения выставлен магазин «Юмакс» (ООО «Юмакс-Центр», входит в ГК «Юмакс»). Об этом сообщается на официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Единым лотом к продаже предлагается магазин по адресу ул. Комсомольская, 67 площадью 418,2 кв. м. и земельный участок общей площадью 2 тыс. 236 кв. м.
Начальная цена лота на дату начала подачи заявок 16 марта 2017 года — 27 млн руб. С 20 марта она снижается до 24 млн 840 тыс. руб., с 23 марта — до 20 млн 520 тыс. руб., с 27 марта — до 18 млн 360 тыс. руб., на 30 марта 2017 года назначено окончание торгов.
Величина снижения начальной продажной цены имущества — 8%. Цена отсечения — 68% от начальной цены.
Напомним, 15 февраля 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать одно из предприятий ГК «Юмакс» — ООО «Юмакс-Центр» — несостоятельным.
В январе 2016 года ПАО «Сбербанк России» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исками о банкротстве еще трех предприятий группы — ООО Уральская торговая компания «Юмакс», ООО «Юмакс-КП» и ООО «Юмакс-3 Этрон». Суммы исковых требований к этим организациям превышают 300 млн руб.
В настоящее время на торги также выставлены здание коммунально-складского предприятия «Юмакс» в Екатеринбурге по ул. Крестинского, 46 б, здание автоцентра в Первоуральске по ул. Ленина, 2 и торговое здание с бойлерной и станцией техобслуживания в Тюмени, по ул. Московский тракт, 134 а.
Единым лотом к продаже предлагается магазин по адресу ул. Комсомольская, 67 площадью 418,2 кв. м. и земельный участок общей площадью 2 тыс. 236 кв. м.
Начальная цена лота на дату начала подачи заявок 16 марта 2017 года — 27 млн руб. С 20 марта она снижается до 24 млн 840 тыс. руб., с 23 марта — до 20 млн 520 тыс. руб., с 27 марта — до 18 млн 360 тыс. руб., на 30 марта 2017 года назначено окончание торгов.
Величина снижения начальной продажной цены имущества — 8%. Цена отсечения — 68% от начальной цены.
Напомним, 15 февраля 2016 года Арбитражный суд Свердловской области принял решение признать одно из предприятий ГК «Юмакс» — ООО «Юмакс-Центр» — несостоятельным.
В январе 2016 года ПАО «Сбербанк России» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исками о банкротстве еще трех предприятий группы — ООО Уральская торговая компания «Юмакс», ООО «Юмакс-КП» и ООО «Юмакс-3 Этрон». Суммы исковых требований к этим организациям превышают 300 млн руб.
В настоящее время на торги также выставлены здание коммунально-складского предприятия «Юмакс» в Екатеринбурге по ул. Крестинского, 46 б, здание автоцентра в Первоуральске по ул. Ленина, 2 и торговое здание с бойлерной и станцией техобслуживания в Тюмени, по ул. Московский тракт, 134 а.
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