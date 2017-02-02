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АСВ выявило в Интеркоммерц Банке недостачу более чем в 19 млрд рублей

УрБК, Москва, 02.02.2017. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило в Интеркоммерц Банке недостачу в размере более 19,41 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.



«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 19 млрд 414 млн 533 тыс. руб., наибольшая часть которой в размере 14 млрд 825 млн 316 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием документального подтверждения требований банка», — говорится в сообщении.



Помимо этого, выявлена недостача в сумме 2,16 млрд руб. в виде остатка на корреспондентском счете, открытом в банке-нерезиденте, которая связана с отказом банка-корреспондента предоставить документы, подтверждающие наличие денежных средств на счете. Оставшаяся сумма недостачи приходится в том числе на кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам — 2,33 млрд руб., и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации оригиналов соответствующих кредитных договоров, 91,83 млн руб. суммы недостачи приходится на основные средства и 542 тыс. руб. суммы недостачи приходится на денежные средства в платежных терминалах.



«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подаются исковые заявления о взыскании задолженности, направляются запросы контрагентам по сделкам. Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование и мебель) в количестве 1 тыс. 924 единицы, неучтенное на балансовых счетах банка», — говорится в сообщении АСВ.

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