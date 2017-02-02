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Первый замглавы МУГИСО Артем Богачев отстранен от должности
2 февраль 2017 (10:35)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Артем Богачев отстранен от должности.
Как сообщили УрБК в МУГИСО, чиновник отстранен от замещаемой должности на период расследования уголовного дела в отношении него. Соответствующее распоряжение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 27 января 2017 года.
Напомним, глава МУГИСО Алексей Пьянков и его первый заместитель Артем Богачев были заключены под стражу 28 апреля 2016 года по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки при подготовке инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы средства на сумму 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости.
В июне суд освободил министра из СИЗО, изменив ему меру пресечения на домашний арест. 24 октября 2016 года было удовлетворено ходатайство защиты Алексея Пьянкова об его освобождении под залог в сумме 2 млн руб.
14 августа 2016 года Ленинский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Артему Богачеву на домашний арест. В январе 2017 года тот же суд принял решение об его освобождении из-под домашнего ареста под залог в 1 млн руб. Срок внесения залога — до 8 февраля 2017 года.
Как сообщили УрБК в МУГИСО, чиновник отстранен от замещаемой должности на период расследования уголовного дела в отношении него. Соответствующее распоряжение губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 27 января 2017 года.
Напомним, глава МУГИСО Алексей Пьянков и его первый заместитель Артем Богачев были заключены под стражу 28 апреля 2016 года по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга. Чиновникам предъявлено обвинение в получении взятки при подготовке инфраструктуры Екатеринбурга к ЧМ-2018. По данным следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы средства на сумму 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости объекта недвижимости.
В июне суд освободил министра из СИЗО, изменив ему меру пресечения на домашний арест. 24 октября 2016 года было удовлетворено ходатайство защиты Алексея Пьянкова об его освобождении под залог в сумме 2 млн руб.
14 августа 2016 года Ленинский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Артему Богачеву на домашний арест. В январе 2017 года тот же суд принял решение об его освобождении из-под домашнего ареста под залог в 1 млн руб. Срок внесения залога — до 8 февраля 2017 года.
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