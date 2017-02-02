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Начальник ГИБДД Екатеринбурга недоволен новой схемой общественного транспорта
2 февраль 2017 (09:57)
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Новая транспортная система на сегодняшний день не удовлетворяет тем требованиям, которые необходимо предъявить в современном мегаполисе. Об этом сообщил в эфире радио «КП-Екатеринбург» начальник ГИБДД Екатеринбурга Алексей Суслов.
«Мы на прошлой неделе собирались за круглым столом с органами прокуратуры, со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с представителями Законодательного собрания, на котором обсуждали эту концепцию. Мы высказали свои претензии по выделенным полосам, по движению общественного транспорта, по сокращению дублирующих маршрутов, по нездоровой конкуренции среди перевозчиков. На сегодняшний день это очень сырая концепция. Ее необходимо дорабатывать», — заявил А. Суслов.
По его мнению, в том виде, в котором концепция изначально планировалась, ее однозначно не будет.
Отметим, что с 1 июля в Екатеринбурге планируется запустить новую транспортную схему. Она предусматривает закрытие 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. За счет этого муниципальные власти планируют сократить интервал движения до 3-7 минут.
«Мы на прошлой неделе собирались за круглым столом с органами прокуратуры, со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе с представителями Законодательного собрания, на котором обсуждали эту концепцию. Мы высказали свои претензии по выделенным полосам, по движению общественного транспорта, по сокращению дублирующих маршрутов, по нездоровой конкуренции среди перевозчиков. На сегодняшний день это очень сырая концепция. Ее необходимо дорабатывать», — заявил А. Суслов.
По его мнению, в том виде, в котором концепция изначально планировалась, ее однозначно не будет.
Отметим, что с 1 июля в Екатеринбурге планируется запустить новую транспортную схему. Она предусматривает закрытие 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. За счет этого муниципальные власти планируют сократить интервал движения до 3-7 минут.
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