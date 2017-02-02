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Во второй половине января цены на автомобили повысили 13 брендов

2 февраль 2017 (09:21)

УрБК, Москва, 02.02.2017. За вторую половину января 2017 года цены на автомобили повысили 13 брендов. Об этом сообщает «Автостат».

Корейская KIA подняла цены сразу у нескольких своих моделей. К примеру, подорожали: хэтчбек Cee`d в комплектациях GT (на 3,1%) и «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 0,8-3,1%); универсал Cee`d SW в комплектации «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 2,9-3,2%); хэтчбек Pro Cee`d в комплектациях GT (на 3,4%) и «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 2,8-3,3%); седан Optima на (1,2-3,6%); седан Quoris (на 2,8-3,8%); кроссовер Sportage (на 2-3%), кроме комплектации GT-line Premium; кроссовер Sorento (на 0,7-0,9%).

Не остались в стороне и французские производители. Так, Renault подняла цены кроссоверов Kaptur (на 0,9-2,7%) и Duster (на 1,3-2,2%), хэтчбеков Sandero (на 1,6-2,1%) и Sandero Stepway (на 1,4-2,1%), седана Logan (на 1,6-2,1%). Citroen же увеличил цену седана С4 в комплектации Life с двигателем 1,6 л и «механикой» (на 2,6%), а модели C4 Picasso и Grand C4 Picasso (обе предыдущего поколения) подорожали на 2-2,2%. Peugeot подняла цены кроссовера 3008 (на 2-4,5%), седана 408 (на 6-11,9%). В то же время количество комплектаций хэтчбека Peugeot 308 сокращено до двух, вследствие чего минимальная цена модели выросла на 13,6%.

Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, немецкий Audi повысил цену кроссовера Q7 на 1,9-2,7%, а корейский Hyundai поднял цену кроссовера Creta на 0,4-0,6% (кроме комплектации Start, цена которой сохранилась).

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