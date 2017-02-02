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Во второй половине января цены на автомобили повысили 13 брендов

УрБК, Москва, 02.02.2017. За вторую половину января 2017 года цены на автомобили повысили 13 брендов. Об этом сообщает «Автостат».



Корейская KIA подняла цены сразу у нескольких своих моделей. К примеру, подорожали: хэтчбек Cee`d в комплектациях GT (на 3,1%) и «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 0,8-3,1%); универсал Cee`d SW в комплектации «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 2,9-3,2%); хэтчбек Pro Cee`d в комплектациях GT (на 3,4%) и «ЭРА-ГЛОНАСС» (на 2,8-3,3%); седан Optima на (1,2-3,6%); седан Quoris (на 2,8-3,8%); кроссовер Sportage (на 2-3%), кроме комплектации GT-line Premium; кроссовер Sorento (на 0,7-0,9%).



Не остались в стороне и французские производители. Так, Renault подняла цены кроссоверов Kaptur (на 0,9-2,7%) и Duster (на 1,3-2,2%), хэтчбеков Sandero (на 1,6-2,1%) и Sandero Stepway (на 1,4-2,1%), седана Logan (на 1,6-2,1%). Citroen же увеличил цену седана С4 в комплектации Life с двигателем 1,6 л и «механикой» (на 2,6%), а модели C4 Picasso и Grand C4 Picasso (обе предыдущего поколения) подорожали на 2-2,2%. Peugeot подняла цены кроссовера 3008 (на 2-4,5%), седана 408 (на 6-11,9%). В то же время количество комплектаций хэтчбека Peugeot 308 сокращено до двух, вследствие чего минимальная цена модели выросла на 13,6%.



Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, немецкий Audi повысил цену кроссовера Q7 на 1,9-2,7%, а корейский Hyundai поднял цену кроссовера Creta на 0,4-0,6% (кроме комплектации Start, цена которой сохранилась).

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