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Коротко о событиях дня

2 февраль 2017 (09:11)

В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2016 году. В мероприятии примут участие председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова, а также ее заместители Дмитрий Крашенинников и Александр Крюков.

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