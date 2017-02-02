Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2016 году. В мероприятии примут участие председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова, а также ее заместители Дмитрий Крашенинников и Александр Крюков.

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