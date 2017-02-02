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Вторичное жилье в Екатеринбурге в январе 2017 года подешевело на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 67 тыс. 772 руб. За последние четыре недели показатель опустился на 0,4%, за последний год — на 3,3%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.



В отдельных сегментах рынка за последнее время отмечаются преимущественно отрицательные корректировки цен. Так в первом, втором и третьем поясах показатели опустились на 0,2-0,3%. Жилье в приближенных к Центру районах предлагается сейчас по 72 тыс. 659 руб. за кв. м., во втором поясе — по 61 тыс. 947 руб. за кв. м., а в третьем — по 56 тыс. 962 руб. за кв. м. В то же время в Центре стоимость квартир поднялась за четыре недели на 0,2% до отметки 95 тыс. 850 руб. за кв. м. Наибольшие изменения фиксировались в четвертом поясе. Здесь цены выросли на 0,6%. Квартиры в отдаленных районах теперь предлагают покупателям приобрести в среднем по 48 тыс. 580 руб. за кв. м.



Из различных типов объектов наиболее существенное снижение показателей за четыре недели наблюдалось у «полнометражек». Квартиры в домах «сталинской» постройки подешевели на 0,8% и теперь продаются по 58 тыс. 160 руб. за кв. м. Отрицательные корректировки фиксировались также в сегментах «хрущевок» и «пентагонов», которые потеряли 0,2-0,3%. Средняя цена для первых составила на этой неделе 60 тыс. 205 руб. за кв. м., а для вторых — 61 тыс. 121 руб. за кв. м. Чуть более заметная динамика фиксировалась для квартир «улучшенной планировки» и «спецпроектов». Такие объекты подешевели на 0,4%. «Улучшенки» теперь можно купить по 64 тыс. 357 руб. за кв. м., а квартиры домах современной постройки — по 76 тыс. 805 руб. за кв. м. Единственным сегментом, где наблюдалась положительная динамика, стали «пентагоны». Их показатель вырос на 0,3% до 59 тыс. 480 руб. за кв. м.



Среди объектов различных размеров существенное снижение показателя фиксировалось у многокомнатных объектов. Они подешевели на 2%. За квадратный метр квартиры с четырьмя и более комнатами продавцы теперь просят 68 тыс. 255 руб. Заметно подешевели также «двушки». Их стоимость опустилась на 0,6% и составила 66 тыс. 757 руб. за кв. м. Трехкомнатные квартиры потеряли в цене 0,3%. Их продают по 66 тыс. 344 руб. за кв. м. Рост показателя отмечался только у «однушек». Они подорожали в среднем на 0,2% и выставляются по 73 тыс. 043 руб. за кв. м. Квадратный метр жилой площади комнат в коммуналках обойдется сегодня покупателю в среднем в 65 тыс. 167 руб. Это на 0,2% дешевле, чем четыре недели назад.

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