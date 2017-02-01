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В 2016 году производство картофеля в Свердловской области снизилось на 10,9%
1 февраль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Объем произведенной в Свердловской области продукции сельского хозяйства в 2016 году вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает региональное министерство экономики и территориального развития со ссылкой на данные Свердловскстата.
В хозяйствах всех категорий увеличилось производство молока на 3,4% к уровню января-декабря 2015 года, яиц — на 1,4%, мяса скота и птицы на убой (в живом весе) — на 0,1%.
Из-за засушливого лета на Среднем Урале снизился валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта на 4,7% к уровню 2015 года, зерновых и зернобобовых культур — на 6,7%, картофеля — на 10,9%.
В хозяйствах всех категорий увеличилось производство молока на 3,4% к уровню января-декабря 2015 года, яиц — на 1,4%, мяса скота и птицы на убой (в живом весе) — на 0,1%.
Из-за засушливого лета на Среднем Урале снизился валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта на 4,7% к уровню 2015 года, зерновых и зернобобовых культур — на 6,7%, картофеля — на 10,9%.
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