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Роспотребнадзор: Штрафов за хранение санкционных товаров для личного пользования не будет

УрБК, Москва, 01.02.2017. Законопроект об ответственности за хранение и транспортировку санкционных товаров не подразумевает наказание для граждан за товары для личного пользования. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.



«Административная ответственность для граждан подразумевается только при осуществлении ими внешнеэкономических операций, предусматривающих реализацию, хранение, транспортирование на территорию Российской Федерации запрещенных продуктов в целях сбыта. На ввоз, транспортировку и хранение товаров для личного пользования граждан указанный законопроект не распространяется», — заявили в пресс-службе.



В проекте федерального закона, который разработан Роспотребнадзором, предусмотрено внесение поправок в законодательство в целях установления ответственности за реализацию товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц — до 100 тыс. руб.

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