Дайджест

Любой россиянин может бесплатно получить дальневосточный гектар

Любой россиянин может бесплатно получить участок земли площадью один гектар на Дальнем Востоке. Как сообщает РИА Новости, стартовал третий этап реализации соответствующего закона.



Получить землю можно будет лишь однажды, свободный от прав третьих лиц и находящийся в свободном обороте участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.



Оформить заявку на «дальневосточный гектар» необходимо через сайт НаДальнийВосток.рф (там имеется пошаговая инструкция), в многофункциональных центрах (МФЦ) или через муниципальные власти.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: