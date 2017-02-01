Дайджест

Белый дом отказался сотрудничать с CNN

1 февраль 2017 (17:09)

Руководство Белого дома отказался посылать своих представителей на программы телеканала CNN. Об этом пишет Politico.

«Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу повестку», — заявил один из чиновников Белого дома. При этом он подчеркнул, что телеканал CNN не является таким местом.

Газета отмечает, что представители администрации президента, несмотря на это, по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала.

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