Дайджест
Белый дом отказался сотрудничать с CNN
1 февраль 2017 (17:09)
Руководство Белого дома отказался посылать своих представителей на программы телеканала CNN. Об этом пишет Politico.
«Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу повестку», — заявил один из чиновников Белого дома. При этом он подчеркнул, что телеканал CNN не является таким местом.
Газета отмечает, что представители администрации президента, несмотря на это, по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала.
«Мы посылаем своих представителей в места, где, как мы думаем, имеет смысл продвигать нашу повестку», — заявил один из чиновников Белого дома. При этом он подчеркнул, что телеканал CNN не является таким местом.
Газета отмечает, что представители администрации президента, несмотря на это, по-прежнему продолжают отвечать на вопросы репортеров телеканала.
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