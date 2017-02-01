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У сайта Минобороны РФ появилась арабская версия

Министерство обороны России запускает арабскую версия своего официального сайта. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.



«Для жителей арабоговорящих стран станет доступен раздел официального сайта Минобороны России о ситуации в Сирии, в котором ежедневно планируется публикация информации из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, а также бюллетень о гуманитарной ситуации в городе Алеппо и других населенных пунктах САР», — говорится в заявлении ведомства.



Кроме того, в режиме реального времени начнет работу новостная лента, на которой планируется размещать информацию о наиболее значимых событиях в жизни ВС России на арабском языке.

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