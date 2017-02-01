Дайджест
В австрийских школах запретят носить паранжду
1 февраль 2017 (17:08)
В Австрии будет введен запрет на ношение паранджи в школах и судах. Об этом сообщает BBC News.
Соответствующая договоренность достигнута между партиями, входящими в правящую коалицию. Кроме того, рассматривается возможность введения запрета для госслужащих на ношение никаба, паранджи и других видов одежды, которые могут быть сочтены религиозными символами.
«Мы подтверждаем свою приверженность открытому обществу, которое, в свою очередь, подразумевает открытое общение между людьми, — говорится в официальном заявлении.
Соответствующая договоренность достигнута между партиями, входящими в правящую коалицию. Кроме того, рассматривается возможность введения запрета для госслужащих на ношение никаба, паранджи и других видов одежды, которые могут быть сочтены религиозными символами.
«Мы подтверждаем свою приверженность открытому обществу, которое, в свою очередь, подразумевает открытое общение между людьми, — говорится в официальном заявлении.
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