Дайджест

В австрийских школах запретят носить паранжду

1 февраль 2017 (17:08)

В Австрии будет введен запрет на ношение паранджи в школах и судах. Об этом сообщает BBC News.

Соответствующая договоренность достигнута между партиями, входящими в правящую коалицию. Кроме того, рассматривается возможность введения запрета для госслужащих на ношение никаба, паранджи и других видов одежды, которые могут быть сочтены религиозными символами.

«Мы подтверждаем свою приверженность открытому обществу, которое, в свою очередь, подразумевает открытое общение между людьми, — говорится в официальном заявлении.

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