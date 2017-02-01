Дайджест

У Аршавина родился четвертый ребенок

1 февраль 2017 (17:07)

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Об это сообщает Star Hit.

О прибавлении в семье футболиста сообщил его партнер по «Кайрату».

У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком.

Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года после того, как пара встречалась несколько лет.

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