Дайджест
У Аршавина родился четвертый ребенок
1 февраль 2017 (17:07)
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Об это сообщает Star Hit.
О прибавлении в семье футболиста сообщил его партнер по «Кайрату».
У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком.
Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года после того, как пара встречалась несколько лет.
О прибавлении в семье футболиста сообщил его партнер по «Кайрату».
У Аршавина уже есть трое детей от первого брака — Артем, Яна и Арсений. Для Алисы новорожденный стал третьим ребенком.
Свадьба Аршавина и Алисы Казьминой состоялась 1 сентября 2016 года после того, как пара встречалась несколько лет.
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