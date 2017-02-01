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В Екатеринбурге выставлено на торги имущество алкотрейдера «СЭКОМ» стоимостью более 145 млн рублей
1 февраль 2017 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО «СЭКОМ», расположенное на улице Студенческой, 1а. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В лот № 1 включено имущество, находящееся в совместном залоге у ПАО «Банк Уралсиб» и Тишкова В. С. Это нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 131,5 кв. м., расположенные в подвале: № 1-8, на первом этаже: № 9-14, 14а, 16-30. Тем же лотом идут нежилые помещения общей площадью 624 кв. м., находящиеся на втором этаже: № 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 35, 35а, 35б, 36-42, 42а, 43-59, 59а; нежилые помещения общей площадью 612,9 кв. м., расположенные на третьем этаже: № 60-61, 61а, 62-65, 65а, 66-90.
В лот № 1 также вошли нежилые помещения общей площадью 630,8 кв. м., расположенные на четвертом этаже: № 91-119, 98а, 99а, 109а; помещения общей площадью 2 тыс. 950,5 кв. м., находящиеся на первом этаже: № 120-122, 124-125, 135, 137, 137а, 138-142, 142а, 142б, 142в, 142г, 142д, 142е, 142ж, 142з; на антресолях первого этажа: № 144, 147-149, 149а, 149б, 149в, 149г, 149д, 149е, 149ж, 149з, 149и, 149к, 149л, 149м, 149н, 149п, 149р, 149с, 149т, 149у, 149ф, 149х, 149ц, 149ч; помещения общей площадью 684,5 кв. м., расположенные на первом этаже: № 143,145,146; а также оборудование котельной. Начальная цена лота — 145 млн 67 тыс. 408,1 руб.
Лотом № 2 выставлены нежилые помещения в здании корпуса № 5 общей площадью 308,2 кв. м. и железобетонный забор. Начальная цена лота — 3 млн 837 тыс. 941,1 руб.
Заявки принимаются с 4 февраля по 15 марта 2017 года. Аукцион состоится 17 марта 2017 года.
Напомним, 18 января 2017 года на торги в виде открытого аукциона также было выставлено имущество ЗАО «СЭКОМ», расположенное в екатеринбургском поселке Изоплит. Все имущество находится в залоге АО «Кредит Европа Банк».
ЗАО «СЭКОМ» было крупным алкогольным трейдером Уральского региона. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2015 года.
В лот № 1 включено имущество, находящееся в совместном залоге у ПАО «Банк Уралсиб» и Тишкова В. С. Это нежилые помещения общей площадью 1 тыс. 131,5 кв. м., расположенные в подвале: № 1-8, на первом этаже: № 9-14, 14а, 16-30. Тем же лотом идут нежилые помещения общей площадью 624 кв. м., находящиеся на втором этаже: № 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 34, 35, 35а, 35б, 36-42, 42а, 43-59, 59а; нежилые помещения общей площадью 612,9 кв. м., расположенные на третьем этаже: № 60-61, 61а, 62-65, 65а, 66-90.
В лот № 1 также вошли нежилые помещения общей площадью 630,8 кв. м., расположенные на четвертом этаже: № 91-119, 98а, 99а, 109а; помещения общей площадью 2 тыс. 950,5 кв. м., находящиеся на первом этаже: № 120-122, 124-125, 135, 137, 137а, 138-142, 142а, 142б, 142в, 142г, 142д, 142е, 142ж, 142з; на антресолях первого этажа: № 144, 147-149, 149а, 149б, 149в, 149г, 149д, 149е, 149ж, 149з, 149и, 149к, 149л, 149м, 149н, 149п, 149р, 149с, 149т, 149у, 149ф, 149х, 149ц, 149ч; помещения общей площадью 684,5 кв. м., расположенные на первом этаже: № 143,145,146; а также оборудование котельной. Начальная цена лота — 145 млн 67 тыс. 408,1 руб.
Лотом № 2 выставлены нежилые помещения в здании корпуса № 5 общей площадью 308,2 кв. м. и железобетонный забор. Начальная цена лота — 3 млн 837 тыс. 941,1 руб.
Заявки принимаются с 4 февраля по 15 марта 2017 года. Аукцион состоится 17 марта 2017 года.
Напомним, 18 января 2017 года на торги в виде открытого аукциона также было выставлено имущество ЗАО «СЭКОМ», расположенное в екатеринбургском поселке Изоплит. Все имущество находится в залоге АО «Кредит Европа Банк».
ЗАО «СЭКОМ» было крупным алкогольным трейдером Уральского региона. Компания признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 декабря 2015 года.
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