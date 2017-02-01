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Объем грузоперевозок в Свердловской области в 2016 году снизился на 5,9%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В январе-декабре 2016 года автомобильным транспортом в Свердловской области было перевезено 32,5 млн. т грузов, что на 5,9% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Об этом сообщает региональное министерство экономики и территориального развития со ссылкой на данные Свердловскстата.



Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в 2016 году составил 3 млрд 172,8 млн тонно-км, или 97,3% к уровню января-декабря 2015 года.

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