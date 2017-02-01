Транспортный блэкаут

С 1 февраля в Екатеринбурге увеличились тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки выросла с 26 до 28 руб. Цена электронных проездных билетов разных категорий в среднем выросла на 100-200 руб. Больше всего подорожала социальная транспортная карта — с 426 руб. до 1 тыс. руб. Городские власти связывают увеличение тарифов с большими убытками муниципального транспорта, которые необходимо компенсировать за счет дополнительной нагрузки на пассажиров. Сложная финансовая ситуация привела к тому, что городские перевозчики накопили просроченную задолженность перед поставщиками энергоресурсов. 30 января «Екатеринбургэнергосбыт» отключил электроэнергию на ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» (МОАП). 6 февраля аналогичная участь могла постигнуть «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ).Увеличение стоимости проезда в общественном транспорте вызвало серьезное недовольство у жителей Екатеринбурга. Сейчас в городе активно обсуждается проблема реформирования системы общественного транспорта. С 1 июля 2017 года муниципальные власти намерены закрыть 114 автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Еще одно непопулярное решение только усилило протестные настроения в городе. Вчера на площади Обороны состоялся митинг, где приняло участие около 200 екатеринбуржцев. Горожане требовали отменить внедрение новой транспортной схемы и выступали против повышения стоимости проезда.Многие наблюдатели уверены, что острой необходимости для удорожания билетов с 1 февраля не было. Основная цель запуска новой маршрутной сети — повышение доходности муниципальных перевозчиков. Согласно расчетам администрации Екатеринбурга, расходы на содержание городского транспорта в настоящее время составляют 7 млрд 813 млн руб. в год (чистый убыток — около 2 млрд руб.). После внедрения новой транспортной системы они составят 6 млрд 099 млн руб. Таким образом, нововведения позволят муниципальным перевозчикам сэкономить более 1,7 млрд руб. В этих условиях повышение стоимости проезда с 1 февраля выглядит несвоевременно. Было бы намного логичнее дождаться запуска новой транспортной системы в середине 2017 года, которая позволит практически полностью закрыть проблему убыточности муниципальных перевозчиков. Вместо этого администрация Екатеринбурга и РЭК спровоцировали очередную волну недовольства горожан.Не секрет, что городские транспортные компании больше всех заинтересованы в изменении маршрутной системы. Именно в этом ключе необходимо рассматривать их последние действия. В декабре 2016 года свердловских журналистов пригласили на ТТУ и МОАП, где показывали изношенную технику, рассказывали о нехватке средств на ремонт и жаловались на неподъемные долги. Руководители ТТУ и МОАП хотели донести до общественности, что необходимо любыми доступными средствами увеличить их финансирование. В противном случае может возникнуть угроза безопасности передвижения на общественном транспорте. Тогда многие восприняли эти заявления как шантаж.Сейчас ситуация повторяется. В конце января 2017 года появилась информация, что ТТУ и МОАП имеют просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиком электроэнергии — компанией «Екатеринбургэнергосбыт».«МОАП мы отключили 30 января, но это не сказалось на их работе — без света остались только здания. А вот у ЕТТУ, если предприятие не погасит долги, 6 февраля будут обесточены и тягловые подстанции, транспорт ходить не сможет», — сообщили в пресс-службе поставщика энергоресурсов.Сегодня стало известно, что возможным коллапсом электротранспорта в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура Свердловской области. В надзорном ведомстве выяснили, что представители «Екатеринбургэнергосбыта» обесточили одно из подразделений МОАП (по ул. Восточная, 5а) и 17 резервных тяговых подстанций ТТУ.«Прокуратура внесла представления руководителям муниципальных предприятий ЕМУП «ТТУ» и ЕМУП «МОАП» в связи с наличием кредиторской задолженности за поставленные энергоресурсы. Кроме того, в целях недопущения возможного нарушения прав граждан в связи с частичным ограничением поставки энергоресурса прокуратура объявила предостережение директору АО «Екатеринбургэнергосбыт», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В прокуратуре сообщили, что 31 января было подписано соглашение о реструктуризации задолженности и согласован график ее погашения. 30 и 31 января ТТУ и МОАП произвели платежи долгов в размере 15 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.Вряд ли конфликт между муниципальными перевозчиками и поставщиками энергоресурсов приведет к ограничению движения электротранспорта в Екатеринбурге. Скорее всего, предприятия в очередной раз хотят обратить внимание общественности на свое тяжелое финансовое положение. Не исключено, что этот шаг является одним из этапов агитации за новую маршрутную сеть, которая им во всех смыслах выгодна.При этом екатеринбуржцы не застрахованы от того, что через год по инициативе муниципальных перевозчиков вновь будет рассматриваться вопрос о повышении стоимости проезда. Например, потому что новая транспортная схема внезапно окажется недееспособной и не даст запланированной экономии в 1,7 млрд руб.