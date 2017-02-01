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Роспотребнадзор предлагает ввести штрафы за хранение санкционной продукции
1 февраль 2017 (17:05)
УрБК, Москва, 01.02.2017. Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров.
Как сообщает ТАСС, ведомство предлагает штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц — до 100 тыс. руб.
Во всех случаях предусматривается также и возможность конфискации продукции.
Как сообщает ТАСС, ведомство предлагает штрафовать граждан на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц — до 100 тыс. руб.
Во всех случаях предусматривается также и возможность конфискации продукции.
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