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Оборот розничной торговли Свердловской области в 2016 году сократился на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-декабре 2016 года составил 1 трлн 054,2 млрд руб., что на 5,5% ниже уровня аналогичного периода 2015 года. Об этом сообщает региональное министерство экономики и территориального развития со ссылкой на данные Свердловскстата.



Оборот общественного питания в 2016 году составил 51,8 млрд руб. Это на 16,4% меньше уровня предыдущего года (56 млрд руб).

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