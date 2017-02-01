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Переименовано министерство экономики Свердловской области
1 февраль 2017 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переименовал министерство экономики региона. Теперь ведомство будет называться «министерство экономики и территориального развития».
Соответствующие изменения внесены в указ главы региона от 22 июня 2012 года «О правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».
Соответствующие изменения внесены в указ главы региона от 22 июня 2012 года «О правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области».
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