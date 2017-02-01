Кризис

Рынок новых легковых автомобилей в Екатеринбурге снизился на 16%

В Екатеринбурге в 2016 году было продано 35 тыс. 964 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 16% меньше показателя за 2015 год. Об этом сообщает агентство Auto-Dealer-Екатеринбург.



В декабре продажи машин выросли сразу на 10%, дилеры реализовали 4 тыс. 16 новых автомобилей. Таким образом, авторынок Екатеринбурга растет второй месяц подряд (в ноябре было зафиксировано увеличение продаж на 1%).



Лидером продаж по итогам года с серьезным отрывом стала Lada. Укрепить позиции бренду помогли две новые модели — Vesta и Xray. Лучшей иномаркой впервые стала Renault. До этого два года подряд такого звания добивалась Toyota, которая теперь не вошла даже в тройку самых продаваемых автомобилей в городе.



После декабрьских результатов на итоговое 9-е место переместился отечественный GAZ LCV. Ранее бренд еще не добивался подобных успехов.



«Второе полугодие для авторынка Екатеринбурга оказалось заметнее успешнее первого, именно за счет него рынок сократил динамику падения до 16%, тогда как в начале года он сократился на четверть. Если дилеры сохранят объемы продаж хотя бы на уровне второй половины прошлого года, то уже в ближайшие месяцы мы сможем увидеть рост рынка. Свой вклад в положительный результат могут внести и госпрограммы поддержки, но здесь все зависит от срока их действия», — приводятся в сообщении слова директора Auto-Dealer-Екатеринбург Михаила Чаплыгина.



По итогам года 10 марок показали рост продаж. Самого значительного увеличения реализации автомобилей добился Jaguar — 95%. Такой успех стал возможен благодаря выходу на рынок нового кроссовера F-Pace.



Лучшим премиальным брендом впервые стал Lexus. Продажи марки увеличились на 8%.



Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 2016 года составила 2,5%.

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