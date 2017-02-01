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Минтруд РФ в ближайшие годы намерен приравнять МРОТ к прожиточному минимуму

УрБК, Москва, 01.02.2017. Минтруд РФ рассчитывает реализовать программу по приравниванию минимального размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму в течение трех лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минтруда Максима Топилина.



«В течение нескольких лет, может быть, трех лет или более длительного срока, мы можем реализовать эту программу», — сказал М. Топилин, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации в среду.



Он отметил, что МРОТ должен быть регионализован. Ранее М. Топилин говорил, что если в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по России, установить МРОТ на этом уровне, то в них появятся неконкурентные условия и высокие требования к зарплате.

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