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УБРиР: В преддверии Нового года клиенты банка потратили в магазинах 936 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Всего в предновогодние недели с 15 по 31 декабря 2016 года клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) оставили в магазинах более 936 млн руб., что практически сопоставимо с показателями аналогичного периода 2015 года.



«Однако траты 2016 года оказались на 10% меньше, чем за тот же период 2014 года.



Перед Новым годом держатели дебетовых карт УБРиР потратили в салонах красоты 13,5 млн руб., что почти в два раза меньше, чем в 2015 году», — говорится в сообщении.



Кроме того, на 10% снизились затраты на рестораны и кафе (176,5 млн руб.), и на 13% — на одежду и обувь (176 млн руб.). При этом возросли расходы на покупку товаров из аптек — 50 млн руб. (+6% по сравнению с 2015 годом), и в супермаркетах — 455 млн руб. (+10%).



За первую неделю 2017 года частные клиенты истратили 276 млн руб., что на 5% меньше, чем в 2016 году, и на 20% меньше, чем в начале января 2015 года. Любопытно, что в новогодние каникулы рост показала индустрия развлечений, в частности, кинотеатры.



Судя по статистике, в новогодние праздники 2017 года клиенты УБРиР чаще ходили в кино, чем в 2016 году. Так, число транзакций в кассах кинотеатров выросло на 50%, а объем — на 36%. Всего на билеты было потрачено более 2,7 млн руб.

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