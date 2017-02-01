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Пенсионерам Свердловской области субсидируют 46% расходов на капремонт

УрБК, Москва, 01.02.2017. Правительство РФ выделит 2,38 млрд руб. на компенсацию в 2017 году взноса на капремонт многоквартирных домов для пожилых граждан. Об этом сообщается на сайте кабмина.



Уровень софинансирования на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт для пенсионеров Свердловской области составит 46%.



«Утверждены правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Федерации на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан старшего поколения. Субсидии в размере 2,38 млрд руб. распределяются между бюджетами 85 субъектов Федерации», — говорится в справке к документу.



Отмечается, что компенсация предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья: достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%.

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