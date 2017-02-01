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Центробанк РФ утвердил оформление банкнот в 200 и 2 тыс. рублей

УрБК, Москва, 01.02.2017. Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2 тыс. руб. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.



«На банкноте номиналом 200 руб. будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2 тыс. руб. появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», — говорится в сообщении.



Решение совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.



Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2 тыс. руб. проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5 тыс. номинантов — достопримечательностей из 1 тыс. 113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5 тыс. голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн человек, и определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в эфире телеканала «Россия 1».



Екатеринбург также был городом-номинантом для размещения на новых купюрах; двое из городских объектов — дом Севастьянова и гостиница «Исеть» — набрали на сайте свыше 5 тыс. голосов. Однако уральская столица не вошла в число 10 финалистов.

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