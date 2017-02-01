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Обама проводит отпуск на Виргинских островах

Бывший президент США Барак Обама отдыхает на Британских Виргинских островах. Об этом сообщает портал TMZ, который опубликовал серию фотографий бывшего главы Белого дома на Карибах.



Супруги Обама, по информации таблоида, прилетели на остров Неккер, принадлежащий британскому миллиардеру, неделю назад. На снимках, опубликованных TMZ, бывший глава Белого дома запечатлен в бейсболке и темных очках. Как отмечает издание, ничто не указывает на то, что он стремится вернуться в США, охваченные протестами из-за указа нового президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.



31 января стало известно, что Обама поддержал протесты против своего преемника, заявив, что граждане, участвующие в них, реализуют свое конституционное право на собрания. Бывший президент подчеркнул, что решение Трампа об ограничении миграции, в частности, о приостановке приема беженцев, представляет угрозу американским ценностям.

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