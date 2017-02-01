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Совбез ООН потребовал соблюдать перемирие на Донбассе

Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.



«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей. Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня», — отмечается в документе, внесенном на рассмотрение Совбеза делегацией Киева.



Документ поддерживает территориальную целостность Украины и указывает на необходимость выполнения минских соглашений и резолюции 2202 СБ ООН о мирном урегулировании конфликта.

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