Дайджест
Совбез ООН потребовал соблюдать перемирие на Донбассе
1 февраль 2017 (13:18)
Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей. Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня», — отмечается в документе, внесенном на рассмотрение Совбеза делегацией Киева.
Документ поддерживает территориальную целостность Украины и указывает на необходимость выполнения минских соглашений и резолюции 2202 СБ ООН о мирном урегулировании конфликта.
«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей. Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня», — отмечается в документе, внесенном на рассмотрение Совбеза делегацией Киева.
Документ поддерживает территориальную целостность Украины и указывает на необходимость выполнения минских соглашений и резолюции 2202 СБ ООН о мирном урегулировании конфликта.
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