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В Берлине задержали сторонников ИГ

В Берлине задержаны трое мужчин по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет немецкая газета Bild, передает портал «Лента.ру».



По данным издания, подозреваемые были задержаны в результате спецоперации. Двое постоянно живут в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.



Кроме того, сообщает Bild, задержанные могут быть тесно связаны с ИГ в Сирии и Ираке, однако то, что они сами являются членами группировки, пока не подтверждено. Берлинская прокуратура возбудила в отношении них дело по подозрению в подготовке «серьезного преступления, угрожающего основам государственности». Вместе с тем, во время обысков их жилищ не было обнаружено доказательств конкретных планов подготовки терактов в Германии. Обыски прошли и в мечети, которую они посещали.

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