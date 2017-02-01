Дайджест
В Берлине задержали сторонников ИГ
1 февраль 2017 (13:17)
В Берлине задержаны трое мужчин по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет немецкая газета Bild, передает портал «Лента.ру».
По данным издания, подозреваемые были задержаны в результате спецоперации. Двое постоянно живут в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.
Кроме того, сообщает Bild, задержанные могут быть тесно связаны с ИГ в Сирии и Ираке, однако то, что они сами являются членами группировки, пока не подтверждено. Берлинская прокуратура возбудила в отношении них дело по подозрению в подготовке «серьезного преступления, угрожающего основам государственности». Вместе с тем, во время обысков их жилищ не было обнаружено доказательств конкретных планов подготовки терактов в Германии. Обыски прошли и в мечети, которую они посещали.
По данным издания, подозреваемые были задержаны в результате спецоперации. Двое постоянно живут в Берлине, один из задержанных — выходец из Турции. Все они часто посещали ту же мечеть в районе Моабит, что и тунисец Анис Амри, совершивший теракт на городской рождественской ярмарке в конце 2016 года.
Кроме того, сообщает Bild, задержанные могут быть тесно связаны с ИГ в Сирии и Ираке, однако то, что они сами являются членами группировки, пока не подтверждено. Берлинская прокуратура возбудила в отношении них дело по подозрению в подготовке «серьезного преступления, угрожающего основам государственности». Вместе с тем, во время обысков их жилищ не было обнаружено доказательств конкретных планов подготовки терактов в Германии. Обыски прошли и в мечети, которую они посещали.
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