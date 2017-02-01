Дайджест

Захарченко заявил о крахе политики Порошенко

1 февраль 2017 (13:17)

Президент Украины Петр Порошенко приказал начать наступление в Донбассе из-за краха своей внешней политики. Такое мнение, как передает Донецкое агентство новостей, высказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики», — заявил он.

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе, как отметил Захарченко, остается тяжелой. Боевые действия, по его словам, идут на линии фронта протяженностью 50 километров.

«Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к Донецку и Макеевке. Бои тяжелые. Украина несет большие потери», — сказал глава ДНР.

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