Дайджест
Захарченко заявил о крахе политики Порошенко
1 февраль 2017 (13:17)
Президент Украины Петр Порошенко приказал начать наступление в Донбассе из-за краха своей внешней политики. Такое мнение, как передает Донецкое агентство новостей, высказал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
«Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики», — заявил он.
Ситуация в зоне конфликта в Донбассе, как отметил Захарченко, остается тяжелой. Боевые действия, по его словам, идут на линии фронта протяженностью 50 километров.
«Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к Донецку и Макеевке. Бои тяжелые. Украина несет большие потери», — сказал глава ДНР.
«Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики», — заявил он.
Ситуация в зоне конфликта в Донбассе, как отметил Захарченко, остается тяжелой. Боевые действия, по его словам, идут на линии фронта протяженностью 50 километров.
«Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к Донецку и Макеевке. Бои тяжелые. Украина несет большие потери», — сказал глава ДНР.
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