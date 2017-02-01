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На газификацию населенных пунктов Свердловской области в 2016 году потрачено более 1 млрд рублей
1 февраль 2017 (13:14)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В Свердловской области в 2017 году на газификацию населенных пунктов было потрачено более 1 млрд руб. Об этом на пресс-коференции в Екатеринбурге сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Из этой суммы около 500 млн руб. — средства областного бюджета и почти 600 млн руб. — внебюджетные средства.
В сфере электроэнергетики в прошлом году работы велись в основном за счет средств инвесторов. В частности, в Екатеринбурге была введена в строй ТЭЦ «Академическая», несколько подстанций и ЛЭП.
Что касается задач на 2017 год, то главная из них, по словам Н. Смирнова, — благоустройство населенных пунктов, в том числе дворовых территорий. Также планируется достроить очистные сооружения в Верхней Пышме и водовод в Краснотурьинске.
Из этой суммы около 500 млн руб. — средства областного бюджета и почти 600 млн руб. — внебюджетные средства.
В сфере электроэнергетики в прошлом году работы велись в основном за счет средств инвесторов. В частности, в Екатеринбурге была введена в строй ТЭЦ «Академическая», несколько подстанций и ЛЭП.
Что касается задач на 2017 год, то главная из них, по словам Н. Смирнова, — благоустройство населенных пунктов, в том числе дворовых территорий. Также планируется достроить очистные сооружения в Верхней Пышме и водовод в Краснотурьинске.
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