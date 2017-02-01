Кризис

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга выросла до 28 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга с 1 февраля 2017 года увеличилась с 26 до 28 руб. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 13 января текущего года.



Кроме того, власти Екатеринбурга на основании решения РЭК изменили стоимость проезда электронных проездных билетов («Екарты»).



В наибольшей степени рост цен заметят льготники, которым за единый безлимитный проездной придется вместо 426 руб. платить 1 тыс. руб. При этом по тарифу «электронный кошелек» 10 поездок обойдутся им в 200 руб. (рост всего на 10 руб.), по тарифу «не более 40 поездок» — в 443 руб.



«С льготниками ситуация непростая. В большинстве регионов вопрос о компенсации автоперевозчикам за провоз льготных групп населения решается за счет бюджета субъекта Федерации. В Екатеринбурге же в течение нескольких лет этого не происходит. Поэтому сегодня был найден механизм, позволяющий льготным группам населения ездить в рамках той суммы, которая им выделяется из вышестоящего бюджета. За счет нее можно совершить 40 поездок. Кому нужно перемещаться больше, имеет возможность доплатить за безлимитный проездной», — пояснил УрБК пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.



«Екарта» на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) для организаций теперь стоит 3 тыс. руб., для граждан — 2 тыс. 800 руб., для студентов — 1 тыс. 700 руб., для школьников — 1 тыс. руб.



Электронные проездные билеты на два вида транспорта (трамвай, троллейбус) для граждан подорожали до 2 тыс. 200 руб., для школьников — до 780 руб. Электронные проездные билеты на один вид транспорта (автобус, трамвай, троллейбус или метро) теперь обойдутся гражданам в 1 тыс. 950 руб., студентам — в 1 тыс. 100 руб., школьникам — в 650 руб.



«Екарта» на четыре вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) с лимитом поездок на 60 дней с момента первой поездки стоит: не более 20 поездок — 500 руб., не более 40 поездок — 980 руб., не более 70 поездок — 1 тыс. 680 руб.



Отметим, что последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышали 15 января 2016 года.

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