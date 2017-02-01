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С ноября 2015 года «однушки» в новостройках Екатеринбурга подешевели на 5%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. С ноября 2015 года средняя цена одного квадратного метра нового жилья в Екатеринбурге выросла на 1% (с 63 тыс. 900 до 64 тыс. 700 руб.). Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.



Максимальный рост цен пришелся на трехкомнатные квартиры. Квадратный метр здесь стал дороже на 18%. «Квадрат» в «двушках» за тот же период стал дороже на 5%, в «однушках», напротив, подешевел на 5%.



«По нашим данным, в 2016 году более 40% пользователей интересовались трехкомнатными квартирами, 33% — «двушками» и только 27% — однокомнатными. Смещение спроса в сторону более просторных квартир — тенденция последних полутора лет, застройщики реагируют на нее достаточно гибко, увеличивая площади объектов и долю просторных квартир в предложении», — заявила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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