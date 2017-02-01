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Экономический кризис в стране ощущают 78% жителей России

УрБК, Москва, 01.02.2017. Большинство граждан России (78%) считает, что страна переживает экономический кризис — этот показатель немного снизился по сравнению с мартом 2016 года (с 85%). Таковы данные социологического опроса, проведенного «Левада-Центром» 20-23 января среди 1 тыс. 600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.



Как сообщает «Интерфакс», по мнению большинства респондентов, кризис будет продолжительным: от года до полутора (18%) или не менее двух лет (22%). Еще 22% считают, что «кризис будет очень продолжительным, и его последствия будут ощущаться на протяжении многих лет». Лишь 4% ожидают завершения кризиса через полгода. В то же время каждый четвертый (26%) отмечает, что сейчас трудно оценить, насколько продолжительным и глубоким окажется кризис.



Более трети (37%) респондентов отметили 15-30-процентный рост цен на товары и услуги, приобретаемые их семьями, в сравнении с прошлым годом. По словам 29% респондентов, цены выросли на 30-50%, о росте до 15% сказал каждый шестой (15%). Каждый десятый (10%) сообщил, что рост цен на привычные для его семьи товары и услуги составил 50-100%.



Оценивая расходы на питание, 41% опрошенных отметил, что траты на продукты составляют примерно половину дохода их семей. Каждый четвертый (25%) сообщил, что на питание уходит менее половины семейного бюджета, 19% тратят примерно две трети заработанных в семье денег на еду. В семьях 7% опрошенных на питание уходят почти все средства.

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