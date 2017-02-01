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В Свердловской области в 2016 году заключены концессии в сфере ЖКХ на 3,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В Свердловской области в 2016 году заключены концессионные соглашения в сфере энергетики и ЖКХ на сумму 3,8 млрд руб.



Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, всего подписано 23 соглашения в 18 муниципальных образованиях области.



Еще три концессии заключены в первый месяц 2017 года. Но подготовительная работа по ним велась также в прошлом году.



«Я думаю, по итогам 2016 года и первого квартала 2017 года сумма заключенных соглашений превысит 4 млрд руб.», — отметил Н. Смирнов.



Так, в прошлом году было заключено концессионное соглашение на модернизацию системы теплоснабжения Каменска-Уральского. Сумма вложений составит 980 млн руб. за пять лет.

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