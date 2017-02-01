Новости дня
В Екатеринбурге открылся визовый центр Испании
1 февраль 2017 (11:52)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В Екатеринбурге 1 февраля 2017 года открылся визовый центр Испании. Об этом сообщает Генеральное Консульство Испании в Москве.
«Генеральное Консульство Испании сообщает об открытии 1 февраля 4-х новых визовых центров в городах Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Екатеринбурге визовый центр будет работать по адресу ул. Карла Либкнехта, 22, офис № 305, 3 этаж.
Напомним, с 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге была остановлена выдача виз в Испанию. Причиной этого стала победа в тендере компании BLS International Services Ltd, которая стала новым поставщиком сервисных услуг в приеме и обработке визовых заявлений для Испании. Согласно условиям тендера, компания получила право на аутсорсинг по оформлению виз Испании в России на 4 года. Офисы компании размещались только в Москве и Санкт-Петербурге.
«Генеральное Консульство Испании сообщает об открытии 1 февраля 4-х новых визовых центров в городах Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Екатеринбурге визовый центр будет работать по адресу ул. Карла Либкнехта, 22, офис № 305, 3 этаж.
Напомним, с 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге была остановлена выдача виз в Испанию. Причиной этого стала победа в тендере компании BLS International Services Ltd, которая стала новым поставщиком сервисных услуг в приеме и обработке визовых заявлений для Испании. Согласно условиям тендера, компания получила право на аутсорсинг по оформлению виз Испании в России на 4 года. Офисы компании размещались только в Москве и Санкт-Петербурге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С 17 декабря в Екатеринбурге перестанут выдавать визы в Испанию
- VFS Global продолжит выдавать испанские визы в Екатеринбурге «до дальнейшего уведомления»
- В Екатеринбурге прекращается выдача виз в Испанию
- В Екатеринбурге заработает визовый центр Швейцарии
- В Екатеринбурге откроется визовый центр Швейцарии
Loading...