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В Екатеринбурге открылся визовый центр Испании

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В Екатеринбурге 1 февраля 2017 года открылся визовый центр Испании. Об этом сообщает Генеральное Консульство Испании в Москве.



«Генеральное Консульство Испании сообщает об открытии 1 февраля 4-х новых визовых центров в городах Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



В Екатеринбурге визовый центр будет работать по адресу ул. Карла Либкнехта, 22, офис № 305, 3 этаж.



Напомним, с 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге была остановлена выдача виз в Испанию. Причиной этого стала победа в тендере компании BLS International Services Ltd, которая стала новым поставщиком сервисных услуг в приеме и обработке визовых заявлений для Испании. Согласно условиям тендера, компания получила право на аутсорсинг по оформлению виз Испании в России на 4 года. Офисы компании размещались только в Москве и Санкт-Петербурге.

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