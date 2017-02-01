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ЕВРАЗ НТМК планирует увеличить производство колес в 2017 году до 20%
1 февраль 2017 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) перевел колесобандажный цех на усиленный режим работы. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.
«В связи с возросшим спросом со стороны российских заказчиков было принято решение набрать дополнительную бригаду на участок механической обработки колес. Это позволит значительно повысить объем обточки колес и увеличить производительность цеха. Рост выпуска продукции составит до 20%», — говорится в сообщении.
Параллельно комбинат повышает эффективность производственных процессов, оптимизирует схему прокатки колес и унифицирует продуктовую линейку.
«Колеса — один из ключевых продуктов комбината. Сейчас мы видим повышенный спрос на этот вид металлопроката в России, и наша задача — в первую очередь удовлетворить потребности клиентов на внутреннем рынке. В этом году мы увеличим производство российских грузовых колес, начнем отгрузки для «Ласточки». Параллельно будем расширять линейку продукции и выходить на новые рынки — у нас для этого достаточно ресурсов», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
Отметим, что ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших мировых производителей железнодорожных колес. Комбинат может выпускать около 60 видов колес для грузовых вагонов и локомотивов. Продукция поставляется в 10 стран мира, включая США и Европейский союз.
«В связи с возросшим спросом со стороны российских заказчиков было принято решение набрать дополнительную бригаду на участок механической обработки колес. Это позволит значительно повысить объем обточки колес и увеличить производительность цеха. Рост выпуска продукции составит до 20%», — говорится в сообщении.
Параллельно комбинат повышает эффективность производственных процессов, оптимизирует схему прокатки колес и унифицирует продуктовую линейку.
«Колеса — один из ключевых продуктов комбината. Сейчас мы видим повышенный спрос на этот вид металлопроката в России, и наша задача — в первую очередь удовлетворить потребности клиентов на внутреннем рынке. В этом году мы увеличим производство российских грузовых колес, начнем отгрузки для «Ласточки». Параллельно будем расширять линейку продукции и выходить на новые рынки — у нас для этого достаточно ресурсов», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
Отметим, что ЕВРАЗ НТМК входит в пятерку крупнейших мировых производителей железнодорожных колес. Комбинат может выпускать около 60 видов колес для грузовых вагонов и локомотивов. Продукция поставляется в 10 стран мира, включая США и Европейский союз.
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