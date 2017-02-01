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Затраты на представительские автомобили сократились в России на 9%

УрБК, Москва, 01.02.2017. За 2016 год российские покупатели потратили на машины представительского класса 49,31 млрд руб., что на 9% меньше, чем было затрачено за весь 2015 год (54,26 млрд руб.). Об этом сообщает «Автостат Инфо».



В сегменте представительских автомобилей самой доходной в прошлом году была модель Mercedes-Benz S-Class. Всего было продано 2 тыс. 813 таких машин, а выручка от продаж такого количества составила 20,45 млрд руб. В 2016 году BMW 7-Series разошлась на рынке в количестве 1 тыс. 194 ед. и заработала 6,39 млрд руб. Еще 2,6 млрд руб. были выручены с реализации модели Audi A8, которая в 2016 году была продана в количестве 467 ед. Модель Audi A5 (продано 807 ед.) принесла выручку в размере 2,14 млрд руб.



Далее в рейтинге самых доходных автомобилей представительского сегмента за 2016 год расположены Porsche 911 (1,96 млрд руб., продано 232 ед.), Porsche Panamera (1,35 млрд руб., 206 шт.), Audi A7 (1,16 млрд руб., 333 авто), Bentley Continental (1,155 млрд руб., 94 шт.) и Rolls-Royce Silver Wright (1,11 млрд руб., 55 ед.).

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