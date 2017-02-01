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«Уральские авиалинии» начали программу обновления кресел в самолетах
1 февраль 2017 (10:58)
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. В авиакомпании «Уральские авиалинии» стартовала программа по обновлению кресел на воздушных судах. Теперь ее пассажиры смогут путешествовать в современных и удобных креслах Dragon Fly производства компании Zodiac Seats France, рассказали в пресс-службе перевозчика.
Первым самолетом, на котором кресла эконом-класса были заменены на облегченные, стал один из Airbus 320. Кресла бизнес-класса также обновлены и прошли процедуру капитального ремонта для большего комфорта во время полета.
Дальнейшая установка новых кресел будет проводиться во время тяжелых форм техобслуживания (C- check и D-check) в течение 2017 года в собственном Авиационном техническом центре авиакомпании.
Напомним, центр был открыт в 2015 году и за это время увеличил объёмы производства и прибыль. Наличие собственного центра дает авиакомпании возможность и дальше расширять авиапарк, а также планировать ввод в эксплуатацию широкофюзеляжной дальнемагистральной техники.
Первым самолетом, на котором кресла эконом-класса были заменены на облегченные, стал один из Airbus 320. Кресла бизнес-класса также обновлены и прошли процедуру капитального ремонта для большего комфорта во время полета.
Дальнейшая установка новых кресел будет проводиться во время тяжелых форм техобслуживания (C- check и D-check) в течение 2017 года в собственном Авиационном техническом центре авиакомпании.
Напомним, центр был открыт в 2015 году и за это время увеличил объёмы производства и прибыль. Наличие собственного центра дает авиакомпании возможность и дальше расширять авиапарк, а также планировать ввод в эксплуатацию широкофюзеляжной дальнемагистральной техники.
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