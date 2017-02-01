Новости дня

С 1 февраля пенсии в России повышаются на 5,4%

УрБК, Москва, 01.02.2017. Страховые пенсии в РФ с 1 февраля проиндексированы на уровень фактической инфляции 2016 года — 5,4%. Об этом сообщает «Прайм».



Повышаются и другие соцвыплаты, в частности, пособия и компенсации, предусмотренные законом, выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан, стипендии.



Как заявил ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, общий объем всех выплат составит около 706 млрд руб. В том числе, молодым семьям выделят 4,2 млрд руб. на покупку жилья.



Ранее директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%.



ПФР сообщал, что одновременно с индексацией пенсий повышается самая массовая социальная выплата в РФ — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая выплачивается 15,6 млн льготников. На это повышение пойдет 21,3 млрд руб. из бюджета. Расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации составят 450,9 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: