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С 1 февраля пенсии в России повышаются на 5,4%
1 февраль 2017 (10:33)
УрБК, Москва, 01.02.2017. Страховые пенсии в РФ с 1 февраля проиндексированы на уровень фактической инфляции 2016 года — 5,4%. Об этом сообщает «Прайм».
Повышаются и другие соцвыплаты, в частности, пособия и компенсации, предусмотренные законом, выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан, стипендии.
Как заявил ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, общий объем всех выплат составит около 706 млрд руб. В том числе, молодым семьям выделят 4,2 млрд руб. на покупку жилья.
Ранее директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%.
ПФР сообщал, что одновременно с индексацией пенсий повышается самая массовая социальная выплата в РФ — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая выплачивается 15,6 млн льготников. На это повышение пойдет 21,3 млрд руб. из бюджета. Расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации составят 450,9 млрд руб.
Повышаются и другие соцвыплаты, в частности, пособия и компенсации, предусмотренные законом, выплаты ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и другим категориям граждан, стипендии.
Как заявил ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, общий объем всех выплат составит около 706 млрд руб. В том числе, молодым семьям выделят 4,2 млрд руб. на покупку жилья.
Ранее директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%.
ПФР сообщал, что одновременно с индексацией пенсий повышается самая массовая социальная выплата в РФ — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая выплачивается 15,6 млн льготников. На это повышение пойдет 21,3 млрд руб. из бюджета. Расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации составят 450,9 млрд руб.
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