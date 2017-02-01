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Прибыль Apple в I квартале 2016-2017 фингода сократилась на 2,55%

УрБК, Москва, 01.02.2017. Чистая прибыль Apple в I квартале 2016-2017 финансового года, завершившегося 31 декабря, снизилась на 2,55%, до 17,891 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет компании.



Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,36 долл. США против 3,28 долл. США годом ранее, достигнув рекордно высокого для компании уровня. Выручка компании за отчетный период выросла на 3,26 долл. США до 78,351 млрд долл. США по сравнению с предыдущим годом.



Продажи iPhone в I квартале составили 78,29 млн единиц, что на 5% больше в годовом выражении. Продажи iPad снизились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого фингода, до 13,081 млн единиц.



Наибольший объем продаж отмечен в США, где выручка компании составила 31,968 млрд долл. (рост на 9% в годовом выражении).



По итогам II квартала 2016-2017 фингода Apple ожидает выручку на уровне 51,5-53,5 млрд долл. США, а также операционные расходы в диапазоне 6,5-6,6 млрд долл. США. В отчетности также говорится, что совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды на уровне 0,57 долл. США за акцию.

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