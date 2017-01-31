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Прокурором Асбеста назначен бывший прокурор Невьянска

31 январь 2017 (16:46)

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Асбеста назначен старший советник юстиции Валерий Толмачев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Валерий Толмачев имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры служит с 1998 года, последовательно занимая должности следователя Егоршинской транспортной прокуратуры, Уральской транспортной прокуратуры, заместителя Серовского транспортного прокурора Уральской транспортной прокуратуры, Серовского транспортного прокурора.

С 2007 года Валерий Толмачев занимал должность Невьянского городского прокурора.

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