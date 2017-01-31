ЕВРАЗ собрал металлургов России

На Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК, входит в состав ЕВРАЗа) в январе состоялась межзаводская школа доменщиков: комбинат посетили 20 представителей ведущих металлургических предприятий России. В число участников мероприятия вошли сотрудники Новолипецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов, компаний «Мечел», «Северсталь», «Тулачермет», а также ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ КГОКа.Напомним, межзаводская школа проводится с 2000 года под эгидой корпорации «Чермет» по разным производственным направлениям: обмениваются опытом ремонтники, сталеплавильщики, железнодорожники, энергетики и коксохимики.«В течение двух дней металлурги обменивались производственным опытом, обсуждали общие проблемы металлургической отрасли. Гости побывали на комплексе доменной печи № 5, познакомились с особенностями технологии загрузки печи, побывали на первой в России сконструированной, построенной и действующей установке вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи», — рассказали в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.По итогам производственной экскурсии участники мероприятия подготовили доклады и обсудили специфику технологии выплавки чугуна и качества шихтовых материалов доменной плавки.Как пояснили в ЕВРАЗ НТМК, предприятие стало завершающей площадкой межзаводской школы. До этого доменщики страны побывали на Магнитогорском и Челябинском комбинатах.Следует отметить, что Нижнетагильский металлургический комбинат является примером современного металлургического производства, имеющим богатую историю, и для более широкой аудитории.Так, в январе на площадке ЕВРАЗ НТМК состоялись съемки материалов для научно-популярной передачи «НЕФАКТ», посвященной истории развития металлургической промышленности в России и жизни инженеров-изобретателей Ефима и Мирона Черепановых.Ведущий программы — актер театра и кино Андрей Бурковский — побывал на производственной площадке ЕВРАЗ НТМК. В доменном цехе он посмотрел, как делают чугун, расспросил горновых о специфике работы. В конвертерном цехе Андрей Бурковский познакомился с процессом производства стали. В кадр попали процесс заливки чугуна в конвертер и отбор пробы подручным сталевара.«Мне было очень интересно познакомиться с металлургическим производством. Я впервые на таком предприятии, и меня очень впечатлила работа конвертерного цеха», — заявил Андрей Бурковский.В Нижнем Тагиле съемочная группа проработала до 21 января. Помимо ЕВРАЗ НТМК они побывали на объектах Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», на Главном карьере — месте, где когда-то была гора Высокая и работали изобретатели Черепановы. Также журналисты были впечатлены уникальными экспонатами завода-музея имени Куйбышева.Отметим, что ЕВРАЗ НТМК не впервые становится объектом съемки фильмов. На комбинате проводилась съемка 12-серийного телевизионного фильма «Охота на изюбря», а также создавалась лента об уральском металлурге Константине Поленове.