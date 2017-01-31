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СКБ-банк вошел в десятку лучших банков по оценке клиентов
31 январь 2017 (15:57)
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. СКБ-банк занял третье место лучших банков по оценке клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации со ссылкой на рейтинг портала sravni.ru.
В общероссийском клиентском рэнкинге банков СКБ-банк стоит на восьмой позиции.
В соответствии с методикой sravni.ru, клиентский рейтинг рассчитывается на базе трех основных показателей: количество жалоб к объему розничного бизнеса банка, средняя оценка зачтенных отзывов о банке и количество официальных ответов банка к количеству зачтенных отзывов.
В общероссийском клиентском рэнкинге банков СКБ-банк стоит на восьмой позиции.
В соответствии с методикой sravni.ru, клиентский рейтинг рассчитывается на базе трех основных показателей: количество жалоб к объему розничного бизнеса банка, средняя оценка зачтенных отзывов о банке и количество официальных ответов банка к количеству зачтенных отзывов.
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