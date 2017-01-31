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В Екатеринбурге горит культурно-развлекательный центр «Уралец»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. В Екатеринбурге загорелся культурно-развлекательный центр «Уралец».



«31 января 2017 года в 13.11 поступило сообщение о пожаре в культурно-развлекательном комплексе, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. Большакова. Ведется эвакуация. На место следуют пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

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